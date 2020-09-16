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Balçova'da ilk zil öncesi okullar dezenfekte edildi

İzmir’in Balçova ilçesinde, yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1.

İzmir'in Balçova ilçesinde, yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıflar, belediye ekipleri tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında dezenfekte edildi.


21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim programı öncesinde, Balçova'da eğitim verilecek okulların tamamı belediye tarafından dezenfekte edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, okula yeni başlayacak miniklerin sınıflarını, lavabo ve koridor gibi ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.


Salgının ilk gününden itibaren korona virüsüne karşı etkili bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Birinci sınıfların eğitime başlayacak olması nedeniyle okullarda yoğun bir çalışmaya başladık. Bu çalışmalarımız aralıksız şekilde devam edecek” diye konuştu.

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