Balçova'da kadın-erkek eşitliği için önemli adım

Balçova Belediyesi alınan bu kararla, yerel ölçekte yaptığı faaliyetlerde kadın-erkek eşitliğini sağlama taahhüdünde bulunan belediyeler arasına girdi.

Balçova Belediyesi, kadın-erkek eşitliğinin hayatın her alanında sağlanması adına önemli bir adım daha attı. Balçova Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartının imzalanması kararı, meclis toplantısında tüm partilerin oy birliği ile onaylandı. Yerel Eşitlik Eylem Planıyla, Balçova'da yaşama geçirilecek tüm faaliyetlerde kadın erkek eşitliği ilkesi göz önünde bulundurulacak. Sözleşmeye göre, kamusal alanların eşitlik ilkesi doğrultusunda düzenlenmesi, kadınların eğitim, sağlık, siyasi temsil gibi temel insan haklarından eşit biçimde yararlanması amaçlanıyor.

Gündem maddesinin onaylanmasından duyduğu memnuniyete dile getiren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "İlçemiz kadınların hayatın her alanında söz sahibi olduğu bir ilçe; ancak yerel düzeyde eşitliği tam anlamıyla gerçekleştirmek ve eşitlikçi politikaları sürdürülebilir kılmak çok önemli. Bunu sağlamak aynı zamanda imzalayacağımız sözleşmenin en önemli şartlarından biri olan Yerel Eşitlik Eylem Planı için arkadaşlarım uzun bir süredir çalışıyor. Bu konuda çok yol aldık. Şimdi tüm bu eylem planını hayata geçirerek kadın erkek eşitliğini ilçemizde tam anlamıyla sağlamış olacağız" diye konuştu.