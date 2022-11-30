Balçova'da kadınların güvenlik dayanışması

İlçede var olan kamera sistemi her geçen gün güçlendirilirken, Balçova'nın güvenlik seviyesi son kameralarla daha da arttı.

Balçova Belediyesi tarafından vatandaşların can ve mal güvenliği için hayata geçirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, yeni kameraların konuşlandırılmasıyla her geçen gün büyüyor. Sistem bu anlamda, gece-gündüz vefakar bir şekilde görev yapan emniyet güçlerinin en önemli teknik desteğini oluşturuyor. İlk kurulduğunda 110 kamera ve bir izleme odasını kapsayan sistem, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından artık ilçenin tamamında kullanılmaya başlandı.

İlçe 700 kamera ile takip altında

Bugün okullardan parklara, ana caddelerden orman alanlarına kadar gözetleme yapabilen 700 kamera, caydırıcı bir güç haline geldi. Ayrıca projenin temelini oluşturan kilometrelerce uzunluğundaki fiber optik kablo ağı ile Balçova ve Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlükleri, Genel Bilgi Toplama ve Plaka Tanıma Sistemine sorunsuz erişebiliyor.

Başkan Çalkaya: "Eskiyen kameraları yeniliyor, fiberoptik sistemdeki arızaları tamir ettiriyoruz"

Öte yandan, Balçova'nın iki kadın yöneticisi olan Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan da, iki kurumun iş birliği ile bu güvenlik hizmetini her geçen gün daha ileri bir seviyeye çıkarıyor. Önceki gün emniyet müdürlüğünü ziyaret eden ve sistemin daha etkin kullanımı için gerekli malzemeleri teslim eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Halkımızın can ve mal güvenliği hem polis teşkilatımız hem de bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın güvenliği için birlikte hareket ederek ilçemizin daha yaşanabilir ve daha güvenli olması için çalışıyoruz. Bu anlamda bugün iki adet televizyon ve iki tablet desteği verdik. Bunun yanında eskiyen kameraları sürekli yeniliyor ve fiberoptik sistemdeki arızaları sürekli tamir ettiriyoruz” dedi.

Sistemin çalışmasını ve ekiplerin olaylara müdahale yöntemlerini Başkan Çalkaya'a anlatan İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan da, "Çağımız teknoloji çağı. Emniyet teşkilatımız da bu teknolojiyi en iyi kullanan kurumların başında geliyor. Türk polisi bu konuda dünyadaki bir çok ülkenin polisinden daha başarılı ve olaylara müdahale etme ve çözme tekniği açısından ileri bir seviyede. Bu konuda bizi yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Balçova belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.