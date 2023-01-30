Balçovada Köy Enstitüleri ve Yerel Yönetimler Çalıştayı

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Merkezi (YKKED) ve Balçova Belediyesi ortaklığında düzenlenen Köy Enstitüleri ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda, "Köy Enstitüleri'nin temel kazanımlarının günümüzde yerel yönetimlerdeki karşılığı ne olmalıdır?" sorusunun cevabı arandı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında bir eğitim ve dönüşüm projesi olarak hayata Köy Enstitüleri, Balçova'daki panel ve çalıştayda tartışıldı. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği ve Balçova Belediyesi ortaklığında düzenlenen Köy Enstitüleri ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda, "Köy Enstitülerinin temel kazanımlarının günümüzde yerel yönetimlerdeki karşılığı ne olmalıdır?" sorusunun cevabını bulmak için ilk olarak kısa bir panel düzenlendi. Dernek başkanı Ethem Duygulu ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın giriş konuşmalarının ardından Prof. Dr. Kemal Kocabaş'ın moderatörlüğündeki panelde, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Köy-Kop Genel Başkanı Neptün Soyer ve önceki dönem Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Köy Enstitüleri'nin günümüzde karşılığı olan yerel yönetim ve kooperatifçilik uygulamalarını anlattı.

Kitapçık hazırlanacak

Panelin ardından alanlarında uzman akademisyen, müfettiş, öğretmen, yazar, sanatçı ve bürokratların olduğu 70 kişilik çalışma gurubu; Eğitim Hakkı, Öğrencilerin Kişilik ve Akademik Gelişimlerine Destek Eğitimi, Kültür-Sanat Eğitimi, Tarım, Ekoloji, Gıda Güvenliği, Doğa-Çevre Eğitimi ve Kooperatifçilik, Köy Enstitüleri'nin Karşılığının Oluşturulması ve Yerel Yönetimler başlıkları etrafında oturumlar düzenledi. Beş ayrı salonda iki oturum şeklinde süren çalıştaydan çıkan sonucun, ocak ayında yapılan ilk çalıştayın sonuçları ile birleştirilerek kitapçık haline getirileceği ifade edildi.