Balçova'da meclis üyelerine yatırım brifingi

Balçova'da yapımı devam eden kültür merkezi, cemevi, anaokulu ve semtevi satış merkezinde incelemelerde bulunan Balçova Belediye Meclis Üyeleri, yatırımlar ile ilgili Başkan Fatma Çalkaya'dan bilgi aldı. İnşaatlarda 6 ayda gelinen aşamayı ve mali tabloyu anlatan Başkan Çalkaya, teknik ekiple birlikte bundan sonraki aşamalar hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi. Alt yapı hizmetlerinin de aksatılmadan devam ettiğini belirten Fatma Çalkaya, “Okulların bakımı, deprem koordinasyon çalışmalarımız, yeşil alanlar ve parklar ile ilgili iyileştirmeler ve sosyal hizmetlerimiz de devam ediyor” diyerek yapılan hizmetleri anlattı.

Meclis üyelerinin yapılan hizmetler ile ilgili bilgilendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Fatma Çalkaya, “Meclisimizde bu konuları tek tek ele alıyoruz. Ancak yapılan işleri sahada görmek çok farklı. Balçova Belediye Meclisi, Balçova halkına yapılan hizmetlerin ana aktörlerinden bir tanesidir. Bu anlamda kendilerini bilgilendirmek, yapılan hizmetler ile ilgili görüşlerini almak istedik. Bizler, yaptığımız hizmetlerle vatandaşa en iyisini, en adil şekilde sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.