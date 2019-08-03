Balçova'da memura yüzde 17 zam

Sözleşme ile memurların sosyal denge tazminatına yüzde 17 oranında zam yapıldı.

Balçova Belediyesi'nde görev yapan 657 sayılı kanuna tabi 111 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler arasında imzalanan sözleşme sonucunda ulaşım yardımı ve sosyal denge tazminatı birlikte memur personelin sosyal denge tazminatına yüzde 17 zam geldi. Yeni zamlar ile birlikte Balçova Belediyesi'nde en düşük memur aylığı 5500 TL oldu. Memurlar ayrıca 29 Ekim, Kurban ve Ramazan Bayramları'nda, Yılbaşı ve 1 Mayıs Emek Bayramı'nda da ikramiye alacak. Memurların sosyal haklarında da iyileştirme yapıldı.

İmza töreninin ardindan bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek "Personelimizin daha rahat şartlarda çalışması bizim de hizmet kalitemizi artırıyor. Balçova Halkı'na hizmet eden tüm arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler ise "Fatma Başkanımız bir anne şefkati ile davranarak personelini enflasyon canavarına ezdirmemek için çaba sarfetti ve güzel bir sözleşmeye imza attık. Bundan sonra da Balçova Halkı'na en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz“ dedi.