Balçova'da Ramazan hazırlıkları tamamlandı

İzmir'de Balçova Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ilçedeki tüm camileri temizledi, erzak yardımlarına başladı; ayrıca çocuklar için Ramazan eğlenceleri organize etti.

Balçova Belediyesi, ilçede Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda belediye, ilçede bulunan 13 cami ve mescidin temizlikleri yaptı ve halıları yıkandı. Balçova'da yaşayan ve ekonomik zorluklar nedeniyle sıkıntı çeken 2 bin 500 aileye de erzak yardımı yapıldı. Çocuklar için de bir dizi etkinlik hazırlayan Balçova Belediyesi'nin, unutulmaya yüz tutmuş Ramazan eğlencelerini çocuklarla buluşturacağı, semtevleri tarafından yıllardır sürdürülen iftar sofralarının da bu yıl yine kurulacağı bildirildi.

Ramazan ayında paylaşmanın öneminin daha çok hissedildiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Ramazan ayında bu anlamda bizim ülkemiz açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Biz de kimsenin aç ve açıkta olmadığı bir toplum ve bir ülke arzuluyoruz. Bu nedenle ramazan ayında bir dizi önlem alarak bazı hazırlıklar yaptık. Camilerimizi temizlettik, vatandaşlarımızı teşhir etmeden desteklerimizi yapıyoruz. Çocuklarımız için Hacivat ve Karagözlü, Hayal Perdeli, Orta Oyunlu eğlenceler organize ettik. Ramazan ayının huzur ve paylaşım içinde geçmesini dilerim” diye konuştu.