Balçova'da siperlik maskelerin üretimi başladı

İzmir'de Balçova Belediyesi, ilk etapta zabıta personeline dağıtılmak üzere siperli maske üretmeye başlarken, belediyenin finanse ettiği, Balçova Belediyesi Teknoloji Atölyesi Eğitmeni Ayberk Ergüç'ün 3D yazıcı ile ürettiği siperlikli maskeler, ilçedeki sağlık çalışanlarına da dağıtılacak.

Korona virüsü pandemisi ile mücadelede, koruyucu etkisi nedeniyle insanlarla birebir etkileşimde bulunan çalışma alanlarında kullanılması tavsiye edilen siperlikli maskeler, Balçova Belediyesi tarafından üretilmeye başlandı. Balçova Belediyesi tarafından finansmanı sağlanan, Balçova Belediyesi Teknoloji Atölyesi Eğitmeni Ayberk Ergüç'ün 3D yazıcı ile ürettiği siperlikli maskelerin, ilk aşamada belediyenin zabıta personeline dağıtılacağı ifade edildi. İlçedeki sağlık çalışanlarına ve diğer meslek gurupları için de üretilecek olan siperlikli maskelerin ilki teslim edilmeye başlandı.

Belediye meclis üyeleri ile birlikte maskeleri inceleyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Yazılım bölümü öğrencisi olan teknoloji eğitmenimiz Ayberk Ergüç, maske üretebileceğini ifade edince biz de olumlu baktık. İlk etapta başta zabıta personelimiz olmak üzere vatandaşla temas eden diğer personelimize dağıtacağız. Daha sonra sağlık çalışanlarına ve diğer meslek guruplarına ürettiğimiz bu maskeleri ulaştıracağız. Bu süreci en az hasarla tamamlamak için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız” diye konuştu.