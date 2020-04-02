İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balçova'da temizlik için özel önlem

İzmir’in Balçova ilçesinde, korona virüsü salgını nedeniyle sokakları temizleyen ve dezenfektan yapan belediye personeli için özel kıyafetler ve araçlar alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, korona virüsü salgını nedeniyle sokakları temizleyen ve dezenfektan yapan belediye personeli için özel kıyafetler ve araçlar alındı.


Korona virüsü salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren olağanüstü önlemler alan Balçova Belediyesi, bir yandan temizlik ve dezenfektan çalışmaları yaparken, diğer yandan da belediye personeli için uygun çalışma şartlarını hazırlıyor. Bu kapsamda, sahada görev yapan personele temizlenebilir özel kıyafetler dağıtıldı, yeni bir dezenfeksiyon aracı alındı.


Temizlik işleri ve fen işleri müdürlüğünün ekipleri ve sendika temsilcileri ile bir araya gelen Balçova belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Sizlerden ilk isteğim kendi sağlığınıza çok dikkat etmeniz. Bu süreçte çok yoruluyorsunuz, çok zor bir göreviniz var. Sendika temsilcilerimiz ve birim müdürlerimiz ile görüştük. Bu anlamda sizleri maddi olarak destekleyeceğiz; ancak benim için her birinizin sağlığı çok önemli” diye konuştu.


Vatandaşlara da çağrı yapan Başkan Çalkaya, "Biz çevre temizliği konusunda sürekli anonslar yapıyoruz. Herkesin kendi temizliği kadar çevre temizliğine de dikkat etmesi gerektiğini anlatıyoruz; çünkü çöpe atılmayıp çöp kutusu yanına bırakılan her atık, sahada çalışan arkadaşlarımızın sağlığını riske atıyor. Vatandaşlardan bu konuda çok büyük destek bekliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.