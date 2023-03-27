Balçova'da Tiyatro Haftası kutlandı

Balçova Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle programlar düzenledi. Balçova Gençlik Tiyatrosu'nun İzmir Ekonomi Üniversitesinde ücretsiz sahnelediği "Hayal Dünyası" adlı oyuna çocuklarını getiren aileler, çocuklarının küçük yaşta sanatsal aktivitelerle buluşmasını sağladı. Çocuklara okumanın ve eğitimin önemini eğlenceli diyaloglarla anlatıldığı oyunda; hayali kurulan, insanların birbirini sevdiği, insanların mutlu olduğu dünyanın var olabilmesi için gelecekten gelip çocuklara ipuçları veren kahramanların serüvenleri anlatıldı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, "Çocuklarımız güzel yarınlara; eğitim, bilgi, spor ve sanat ile ulaşacaklar. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız. Bu amaca destek vererek çocuklarını sanatsal aktivitelere getiren ailelerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.