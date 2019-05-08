Balçova'da Türk sanat müziği gecesi

İzmir'de, Balçova Belediyesi Türk sanat müziği korosu, bahar konseri ile Balçovalılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Balçova Belediyesi'nin Türk sanat müziği koroları, aylardır yaptıkları hazırlık sonunda izleyicileri ile bir araya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Konseri ile Şef Oğuz Çimen yönetimindeki Türk sanat müziği korosu, izleyicilere müzik dolu bir ziyafet sundu. Konsere yoğun bir ilgi gösteren Balçovalı izleyiciler de seslendirilen eserlere eşlik etti.

Konsere katılarak koro üyelerini tebrik eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, "Bize muhteşem bir dinleti sunan koro üyelerimizi ve bizleri yalnız bırakmamak için gelen konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz günümüzdeki kültürel yozlaşmanın karşısında ayakta durabilmek ve kültürümüzü yaşatabilmek için bu etkinliklerimizi çok önemsiyoruz. Bundan sonra da Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarımız ile Halk oyunları ekiplerimize desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.