Balçovalı çocuklar yaz etkinliklerinde gönüllerince eğleniyor

Balçova Belediyesinin, çocuklara yönelik yaz aylarında düzenlediği etkinlikler bu yılda dolu dolu geçiyor. Yaz spor okulları ile eşgüdümlü olarak düzenlenen etkinliklerde Balçovalı çocuklar, yaş gruplarına göre; müzelere, aquaparka ve akvaryuma götürülüyor. Spor okulları öğretmenlerinin gözetiminde etkinliklere katılan çocuklar, gönüllerince eğlenerek yeni arkadaşlar ediniyor.

Güzel bir tatilin her çocuğun hakkı olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Artan ekonomik baskılar nedeniyle bazı aileler çocuklarını farklı aktivitelere götüremiyor. Biz de gelir durumu iyi veya kötü tüm ailelerin çocuklarının bir nebze de olsa iyi bir tatil geçirmesini istiyoruz. Bu nedenle çocuklarımız için farklı geziler ve etkinlikler düzenliyoruz. Onların yüzlerindeki gülümseme ve biriktirdikleri anıların çok kıymetli olduğuna inanıyoruz” diyerek etkinliklerin okullar açılıncaya kadar devam edeceğini belirtti.