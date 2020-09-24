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Balçovalı çocuklara internet müjdesi

Balçova Belediyesi, uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için iki adet EBA Destek Merkezi açtı.

Balçovalı çocuklar önümüzdeki haftadan itibaren merkezde derslerini takip edebilecek.


Covid-19 salgınının tekrar artışa geçmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretimin bir süre daha uzaktan eğitim ile olacağını açıkladı. Balçova Belediyesi de ilçenin iki ayrı noktasına EBA Destek Merkezi açtı. Balçovalı aileler, bulundukları mahallenin semtevleri ile irtibata geçerek çocuklarının merkezden faydalanmasını isteyebilecek. Belediye olarak yıllardır eğitimde adalet ve eşitlik için mücadele ettiklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Salgın nedeniyle çocuklarımız ne yazık ki okullarından uzak kaldı. Biz ilçemizde spor tesislerimizde ve Çetin Emeç Mahallemizdeki Teknoloji Atölyemizde EBA Destek Merkezi açtık. Pazartesi gününden itibaren çocuklarımız, sosyal mesafe koşullarının da uygulanacağı merkezlerimizde derslerine katılabilecekler” diye konuştu.

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