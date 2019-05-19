Balçovalı gençler 100. yılda Samsun'da tarihe tanıklık etti

Balçova Belediyesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlatmasının 100. yıl dönümünde gençleri Samsun'a götürdü.

Balçova Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda 150 genç, 19 Mayıs'ta Atatürk'ün diriliş meşalesini yaktığı Samsun'a gitti.

Bin 200 kilometre giderek bağımsızlık tarihimize tanıklık eden mekanları gören gençler; Başkan Fatma Çalkaya ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk bıraktı, Samsun sokaklarında "Dağ Başını Duman Almış" ve "İzmir Marşını" söyledi.

150 genç, Samsun'da ilgi gördü. Samsun'da Atatürk'ün Bandırma Vapuru'ndan inerek ayak bastığı Tütün İskelesi'ne giden Balçovalılar, vapuru da ziyaret etti.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını anlamına yakışır bir şekilde kutlamak istedikleri için Samsun'a geldiklerini belirten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Gençlerimizin böylesi anlamlı bir günü tarihe tanıklık ederek geçirmelerini istedik. Bize başvuran 150 arkadaşımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte unutamayacağımız anlar yaşadık. Gençlerimizin hepsinin Atatürk' ve cumhuriyete bağlılıkları da bana gurur verdi” diye konuştu.