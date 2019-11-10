Balçovalı gençlere Avrupa fırsatı

Balçova Belediyesi, üniversiteli gençlerin Avrupa'da staj yapabilmesi için 220 bin Euro'luk hibe aldı. Bu hibe ile gençlere 6 aylık eğitim programı hazırlandı. Eğitim programını tamamlayan 25 öğrenci, hiçbir masraf yapmadan Avrupa'daki uluslararası şirketlerde 45 gün staj yapacak.

Balçova Belediyesinin hazırladığı "Avrupa'da Staj Projesi", ilçede yaşayan gençlere umut oldu. Üniversiteli gençlerin eğitim kalitesini yükselterek iş bulmalarını hedefleyen Balçova Belediyesi, bu amaçla bir proje hazırladı. “Uluslararası Staj Merkezi” projesi ile Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajansı ERASMUS-Gençlik Programı K2 stratejik ortaklığından alınan 220 bin Euro hibe ile başlatılan projede öncelikle gençlere 6 aylık eğitim verildi. Eğitim süresince kodlama, yönetişim, halkla ilişkiler, dijital tasarım gibi dersler alan gençler, yapılan sınavda başarılı olunca Belçika, Portekiz, İtalya veya Sırbistan'daki uluslararası şirketlerle bağlantı kurularak staj yapacakları firmalar belirlendi.

Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da ilk Uluslararası Staj Merkezi olma özelliğini taşıya projede; gençlerin barınma, yiyecek, ulaşım, gibi tüm ihtiyaçları organize edilerek ödemeleri yapıldı. Yeni ufuklara yelken açmaya hazırlanan gençler, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'yı ziyaret ederek teşekkür etti. Gençlere başarı dileklerini ileten Başkan Çalkaya “İşsizlik sorunu Türkiye'nin en önemli problemlerinin başında geliyor. Biz eğitimin her alanında çocuklarımızın gençlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. İşsizlik var diye oturup bekleyemezdik. Türkiye'den iki Avrupa'dan dört ortak bularak bu projeyi geliştirdik. Buradaki eğitimi başarıyla tamamlayan gençlerimiz Avrupa'daki firmalarda barınma, ulaşım, yemek gibi masrafları olmadan rahatlıkla staj yapabilecekler. Orada hem mesleki alanda hem de dil alanında bir tecrübe edinecekler. Ben, hepsinin çok başarılı olacağına inanıyorum ama bir gencimizi bile kurtarabilirsek bu bizim için başarıdır” diye konuştu.