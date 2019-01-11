Balçovalı kadınlar üreterek güçleniyor

İzmir'in Balçova ilçesindeki kadınların birçoğu, öğrendikleri meslek sayesinde artık kendi ekmeğini kazanırken, kursa katılan kadınlar, yılbaşından önce farklı alışveriş merkezlerinde satılan ürünlerin paralarını aldı. Balçovalı kadınları tek tek kutlayan Başkan Çalkaya, "Önemli olan kazanılan meblağın büyüklüğü değil yaptığınız işin gururudur" dedi.

Balçova Belediyesi'nin ev hanımlarına meslek edindirmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla açtığı semtevleri, kadınlar için önemli bir gelir kapısı oldu. 14 yıldır ürettikleri ürünleri belediyenin katkılarıyla Türkiye'nin çeşitli fuarlarında, hatta bazı yurt dışı fuarlarda görücüye çıkararak satış yapan Balçovalı kadınlar, bu sayede hem evlerinin geçimine katkıda bulunuyor hem de önemli sosyal aktivitelere katıl sağlıyor. Son olarak yeni yıl öncesinde farklı alışveriş merkezlerinde, süs eşyası ve ev eşyası olarak kullanılabilecek; takı, kilim, ahşap boyama gibi binlerce ürünü İzmirlilerin beğenisine sunan Balçovalı kadınlar, önemli bir satış geliri elde etti ve paralarını aldı.

Belediye Meclis Salonunda Balçovalı kadınlar ile bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, ürünü satılan kadınları tek tek tebrik etti. Semtevi'ne gelen kadınların yaşının, eğitim durumunun, siyasi düşüncesinin bir öneminin olmadığını ifade eden Başkan Çalkaya "Bizim tek amacımız; sizin üreterek güçlü olmanız. Sizler kadının isteyince her zorluğun aşılacağını, kadının kimseye bağımlı olmadan da ayaklarının üstünde durabildiğini herkese gösteriyorsunuz. Kadının özgür olmasını istiyorsak kadınların üretmesi ve hayatta ben de varım demesi gerekiyor. Burada önemli olan kazanılan paranın tutarı değil, kendi ayaklarımız üzerinde durma gururudur. Bunun yanında kazandığınızı Balçova esnafında harcayacağınız inçin Balçova esnafına da binlerce lira katkınız olacak" diye konuştu.