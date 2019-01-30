Balçova'nın CHP aday adaylarından birlik mesajı

2019 yerel seçimlerinde, İzmir'in Balçova ilçesinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olmak için mücadele eden aday adayları birlik mesajı verdi. Kahvaltıda bir araya gelen adaylar, ülkenin huzuru, Balçova'nın refahı için mücadele etmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin, Balçova'da mevcut Başkan Mehmet Ali Çalkaya ile devam kararı almasının ardından CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, aday adaylığı başvurusunda bulunan Banu Gençkan, Hürmet Kırmızı, Hüseyin Çorlu, Şenol Aslanoğlu ve Mehmet Ali Çalkaya'yı buluşturdu. Başkan Eryılmaz ile kahvaltıda bir araya gelen aday adayları, amaçlarının Cumhuriyet Halk Partisi'ni ülke yönetiminde iktidara taşımak olduğunu ifade ederek, mücadeleye devam edeceklerin ve partilerinin başarısı için birlikte çalışacaklarının mesajını verdi.

Balçova'da 15 yıldır rekor oylarla iktidarda olduklarını ifade eden CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, "İlçemizde halkın yanında olan; kadınlara, engellilere, öğrencilere ve zorda olan vatandaşlara destek olan, yatırım yapan ama borcu olmayan bir yerel yönetim modeli sergiliyoruz. Balçova'da kimsenin aç ve açıkta olmadığını bilmek bize huzur veriyor. Amacımız; partimizin bu anlayışını tüm Ülkede egemen kılmaktır” diye konuştu.