Balçova'nın çiçekleri mezun oldu

Balçova Belediyesinin 4-6 yaş grubundaki çocukların eğitimi için açtığı Gülfem Benli Anaokulu, bu yıl da öğrencilerini mezun etti. Balçova Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet etkinliğine katılan öğrenciler, hazırladıkları folklor ve dans gösterileri ile ailelerine duygulu anlar yaşattı.

Aileler ile birlikte etkinliğe katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Eğer geleceği değiştirmek istiyorsak eğitime çok önem vermeliyiz. Özellikle çocukların kişiliğinin ve gelişiminin şekillenmeye başladığı 4-6 yaş eğitimi çok önemli. Biz de çocuklarımızın bu yaşta iyi bir eğitim alması ve çalışan annelerin gözünün arkada kalmaması için anaokulumuzu açtık. Şimdi çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin başarılarını görünce çok iyi bir karar verdiğimizi daha iyi anladım” diye konuştu.