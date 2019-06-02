Balçova'nın dostluk sofrası

Her akşam bir mahallenin sakinlerinin veya bir sivil toplum örgütü temsilcilerinin davet edildiği dostluk sofralarına toplamda 7 bin 500 Balçovalı katıldı.

Balçova Belediyesi'nin yıllardır Ramazan ayında düzenlediği dostluk sofraları bu yıl da Balçovalı vatandaşları ağırladı. Mahalle sakinlerinin yanı sıra çeşitli hemşehri dernekleri için de düzenlen iftar yemeklerinde toplamda 7 bin 500 vatandaş ile bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri, konukları ile tek tek görüşerek, sohbet ederek dertlerini dinledi sevinçlerini paylaştı.

Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar yemeklerinin sonuncusu ise şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile sivil toplum kuruluşları Temsilcileriyle gerçekleştirildi. İftar yemeğinin sonunda okunan duaların ardından bir konuşma yapan Başkan Çalkaya, “Balçova'da yıllardır süren bir gelenekle hemşerilerimiz ile dostluk sofrasında buluşup ekmeğimizi bölüşüyoruz. Birlikte olursak her sorunu her zorluğu aşacağımızı anlatıyoruz” diye konuştu.