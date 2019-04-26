Balçova'nın gençleri Türkiye finallerinde

İzmir'de, 240 amatör takım arasında yapılan karşılaşmaları lider olarak tamamlayarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Balçova Belediye Termal Spor U 19 Takımı kupalarını Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya getirdi.

Türkiye genelinde U 19 Amatör Futbol Takımları arasındaki yapılan şehir müsabakaları sona erdi. İzmir'de 240 amatör futbol takımı arasında yapılan karşılaşmalarda da Balçova Belediye Termal Spor U 19 Takımı, Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Muğla'da yapılacak final karşılaşmaları öncesinde kupalarını Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya getiren Balçovalı gençler, iyi bir sonuç alarak İzmir'e dönecekleri ifade etti.

Farklı spor branşlarında çocuklara ve gençlere ücretsiz spor hizmeti verdiklerini hatırlatan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Biz öncelikle çocuklarımızın sağlıklı olması ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için spor ile ilgilenmelerini istiyoruz. Bu süreçte bazı takımlarımız ve çocuklarımız gösterdikleri performans ile güzel başarılara imza atıyorlar. Onlardan birisi olan ve Türkiye şampiyonasında İzmir'i temsil edecek olan U 19 takımımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.