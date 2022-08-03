Balçova'nın hedefi şampiyonluk

2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Balçova Belediye Termal Spor, sergilediği futbolla beğeni topladı.

Geçen yıl genç kadrosu ve sergilediği performansla Süper Amatör'de isminden söz ettiren Balçova Belediye Termal Spor, bu sezona şampiyonluk hedefi ile başladı. Yeni transferleri ile şampiyonluk adayları arasında öne çıkan Balçova Belediye Termal Spor, sezon açılışına da şöhretler karması ile yaptığı dostluk maçı ile başladı. Balçova Belediye Tesislerinde; Şakir Özkayımoğlu, İbrahim Dağaşan, Erkan Sözeri, Ümit İnal, Serdar Sabuncu, Kerem Can Kuru gibi isimlerin formasını giydiği şöhretler karması ile yapılan dostluk maçını şöhretler karması 3-1 kazandı.

Şöhretler kadrosunda forma giyerek iki gol atan Balçova Belediye Termalspor İkinci Başkanı Kerem Can Kuru, bu sezona şampiyonluk parolasıyla çıktıklarını ifade ederek, “Genç ve yetenekli bir kadromuz var. Bu sene önemli transferlerde yaptık. Amacımız; ilçemizin takımını daha ileri seviyelere taşıyıp fairplay ruhuyla başarıya ulaşmak” diye konuştu.