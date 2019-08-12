Balçova'nın okullarına tam destek

Balçova'da yeni eğitim yılına başlayacak öğrenciler pırıl pırıl okullarda derse başlayacak.

Balçova'da yıllardır devam eden eğitim desteği, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya döneminde de devam ediyor. Balçova'da eğitimde eşitlik ve kalitenin devam etmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Aile Birlikleri ile görüşmeler yapan Başkan Çalkaya, okulların tatile girmesinin ardından çalışmaları başlattı. Balçova'daki tüm okullarda belediyeye bildirilen bakım ve onarım işleri tek tek tespit edildi. 13 ilköğretim okulu ve lisede yapılan çalışmalarla boyası eskimiş tüm okulların dış ve iç cepheleri boyandı, çatıları onarıldı, tuvaletlerin fayans ve lavaboları yenilendi, sınıf kapıları, sıralar ve tahtalar boyandı ve diğer alt yapı ve çevre düzenlemesi eksiklikleri giderildi.

Aile ekonomisine destek

Balçova'da eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar sadece fiziki yatırımlarla da kalmadı. Balçova Belediyesi Semtevleri tarafından yapılan çalışmalar ile eğitim bütçesi yeterli olmayan ailelere destek olunuyor. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin çocuğa kitap-kırtasiye malzemesi yardımı yapılacak. İlçenin dış bölgelerinde oturup okula gitme güçlüğü çeken çocuklara servis imkanı sunulacak. Üniversiteye giden gençlerde Balçova Belediyesinin eğitim hizmetlerinden yararlanma fırsatı bulacak. Üniversiteyi kazanan gençlere bu yıl da birer diz üstü bilgisayar verilecek olan Balçova'da İzmir dışında okul kazanan öğrencilere yol ve konaklama imkanları sunulacak. Tüm bunların yanında çocuklara ücretsiz spor aktiviteleri de düzenleniyor. Bu yaz ücretsiz yaz okullarında 600 çocuk hem tatil yaptı hem de eğlendi.

“Çocuklar bizim önceliğimiz”

Balçova'da çocukların her zaman hizmet önceliğinin olduğunun altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Çocuklarımızın geleceğinin güzel olması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunların başında elbette eğitimleri geliyor. Balçova Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitim önceliğimiz olacak. Bütçemizin önemli bir bölümünü eğitim hizmetleri için ayırdık. Çocuklarımız ne kadar iyi şartlarda eğitim alırsa ülkemizin geleceği o kadar iyi olur. Bu nedenle tüm okullarımızın bakım ve onarımını yapıyoruz, ailelerimizin bütçelerinin yeterli olmadığı noktalarda onlara destek olacağız. İlkokuldan üniversiteye kadar hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmayacağız” dedi.