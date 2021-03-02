Balçova'nın parkları çocuklarla şenlendi

Tüm Türkiye'de yasaklar illerin koronavirüs vaka sayılarına göre yeniden belirlenirken çocukların kısıtlamaları da gevşetildi. İzmir Balçova Belediyesi de hafta başında çocuklar için mahalle parklarında spor etkinlikleri düzenlemeye başladı. İlçedeki parklardan tekrar çocuk kahkahaları yükselmeye başladı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenenler çocuklar oldu. Okullarından ve arkadaşlarından uzak kalan çocuklar, saat sınırlaması nedeniyle parklardan da uzak kalınca çok zor bir dönem geçirdi. Çocukların gelişiminde olumsuz etkiye sebep olabilecek bu durumu hafifletmeyi isteyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, hafta başında çocuklara bir sürpriz yaptı. Spor Müdürlüğünde görevli eğitmenler Balçova'nın farklı noktalarındaki parklarda çocuklar için spor etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Parkları spor alanlarına çeviren eğitmenler, çocuklar için sportif ve eğitsel etkinlikler ile oyunlar hazırladı. Bir anda çocuklarla dolup taşan parklar, çocuk kahkahaları ile şenlendi. Çocukların çok zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, “Biz de onlar için farklı etkinlikler hazırlamak istedik. Pandemi süresince internetten tiyatrolar hazırlamıştık. Şimdi de spor öğretmenlerimiz çocuklarımızın sağlıklı ve neşeli saatler yaşaması için farklı etkinlikler hazırladı. Çocuklarımızın sağlığı için hijyen şartlarına da dikkat ediyoruz” dedi.