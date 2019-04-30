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Balçova'nın ressam kadınları

İzmir’in Balçova ilçesinde, semtevlerinde meslek edinme kurslarına katılan kadınlar, bir yandan da sanatla ilgilenirken, belediyenin resim kursuna katılarak eğitim alan Balçovalı 22 kadın, yaptıkları birbirinden güzel resimleri sergilemeye başladı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, semtevlerinde meslek edinme kurslarına katılan kadınlar, bir yandan da sanatla ilgilenirken, belediyenin resim kursuna katılarak eğitim alan Balçovalı 22 kadın, yaptıkları birbirinden güzel resimleri sergilemeye başladı.


Balçova Belediyesi'nin ev hanımlarına el beceri kursları öğretmek ve sosyal dayanışmayı artırmak için açtığı semtevleri, farklı başarı öykülerine de ev sahipliği yapıyor. Semtevleri'nde kurslara gelen 22 Balçovalı kadın, 'öğrenmenin yaşı yok' diyerek resim dersi almaya başladı. Balçova'nın azimli anneleri, dört ay boyunca Resim Öğretmeni Elif Yeşil'den; kompozisyon, denge, renk tonlaması, gölgeleme konularını tek tek öğrendi. Belirli bir seviyeye gelen anneler, tuvali ve paleti önlerine alarak resim yapmaya başladı. Birbirinden güzel eserleri çıkmaya başlayınca da, resim öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle sergi açmaya karar verildi.


Balçova Belediyesi Kültürevi'nde açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunulan resimler görenleri hayran bıraktı. Serginin açılış kokteyline katılarak kursiyerlere birer sertifika veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Bu sergiye gelince kadınların isteyince ve de çalışınca her zorluğun üstesinden geldiğini, istedikleri her başarıya imza atabileceklerini tekrar gördük. Kurslara katılarak bu güzel çalışmalara imzasını atan arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.

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