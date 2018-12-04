İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balçova'nın seçilmiş kadınları meclis toplantısına katıldı

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 84.

yıl dönümünde, İzmir'in Balçova ilçesindeki seçilmiş kadınlar bir araya geldi. Belediye meclis toplantısına katılan kadınlara Başkan Çalkaya tarafından plaket verildi.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yıl dönümünde Balçova'nın seçilmiş kadınları bir araya geldi. Bugüne kadar farklı partilerden seçimlere girerek görev üstlenen kadınlar, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın davetiyle belediye meclis yoplantısına katıldı. 1992 yılından bu güne Anavatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi kadrolarında kadın kolları başkanlığı, belediye meclis üyeliği, ilçe başkanlığı ve milletvekilliği yapan kadınlar meclis toplantısını izledi.


Toplantının ardından seçilmiş tüm kadınlara birer plaket vererek konuklarına hitaben bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Ulu önderin, Türk kadınına vermiş olduğu bu hakkı layıkıyla kullandığınız ve cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiğiniz mücadeleden dolayı sizleri kutluyorum. Ben bu ülkenin kurtuluşunun kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması ile mümkün olacağına inananlardanım. O yüzden kadınlar kadar ben de, onların hakkı için mücadele ediyorum. Bu mücadelemden de gurur duyuyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.