Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı

Balık fiyatlarının, hava koşulları nedeniyle zaman zaman artsa da kırmızı et fiyatlarına göre daha uygun olduğu belirtildi.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından Ege'de açılan balıkçıların yüzü, özellikle tekir, barbun, sardalye ve istavrit ile gülüyor. Sardalye ve hamsinin kilosu 25 liradan satılırken, sarı kanat ve istavritlerin kilosu 40 lira, deniz levreklerinin kilosu 60-70 lira arası değişiyor. Tekir ve barbun balığı 100 liradan satılırken, çim çim balığı 60 lira, dil balığı 80 liradan satılıyor. Turna balığı ve palamutun tanesi ise 35 liradan satışa sunuluyor. Foça Merkez Su Ürünleri Başkanı Ceyhan Çetin, “Foça'da balık sezonumuzu açtık. Foça'mızda her türlü balık çıkıyor. Hamsi, sardalye, çupra, levrek, istavrit gibi her türlü balığımız mevcut" dedi. Balıkçı Nejat Ergün de, "Balığımız her zaman denizde mevcut. Balık sıkıntısı yok" diye konuştu.