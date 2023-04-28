İhlas Haber Ajansı

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Balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Seferihisar ilçesinde teknede balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti.



Olay, saat 10.30 sıralarında Seferhisar'ın Sığacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknede balık tutan Muhammet Urak bir anda denize düştü. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Urak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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