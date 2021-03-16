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Balıkçılardan örnek hareket: Binlerce kefal yavrusunu denize bıraktılar

İzmir’de balıkçılar, örnek bir davranış sergileyerek ağlarına takılan yaklaşık bin kasa kefal yavrusunu (gamit) denize saldı.

İzmir'de balıkçılar, örnek bir davranış sergileyerek ağlarına takılan yaklaşık bin kasa kefal yavrusunu (gamit) denize saldı. Binlerce balığın denize salınma anı kameralara yansıdı.


Güzelbahçe ilçesi açıklarında tekneyle denize açılan balıkçıların ağlarına, kasalar dolusu kefal yavrusu (gamit) takıldı. Balıkların kefal yavrusu olduğunu fark eden teknenin kaptanı Baran Karaçalı, hemen balıkları yeniden denize bıraktı. Yaklaşık bin kasa yavru balığın denize tekrar bırakılma anı ise kameralara yansıdı.


Bilinçli balıkçılığın örneğini sergileyen balıkçıların bu hareketi herkesin takdirini kazandı.

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