İzmirli sinemaseverleri Buca'da buluşturacak 6. Balkan Panorama Film Festivali'nin başvuru tarihleri belli oldu. Kısa ve uzun metrajlarda, ulusal ve uluslararası kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışma için katılımcılar, 17 Nisan-19 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Buca Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü tarafından bu yıl 6. kez sinemaseverleri bir araya getirecek Balkan Panorama Film Festivali'nin başvuruları başlıyor. 15-21 Ekim tarihleri arasında Buca Belediyesinin himayesinde gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivali'nin yarışma ve yarışma dışı program için başvuru tarihleri belli oldu.

Başvuru tarihi 17 Nisan

14 Balkan ülkesini kapsayan festival uzun metraj ve kısa metraj kurmaca ve belgesel filmleri kabul edecek. Yarışma ve yarışma dışı program başvuruları festivalin resmi sitesinden online ve ücretsiz olarak yapılabilecek. Başvurular 17 Nisan'da başlayacak 19 Haziran'a kadar açık kalacak. Ön jüri tarafından değerlendirilecek olan başvuru sonuçları 20 Temmuz tarihine kadar festivalin resmi sitesinde ilan edilecek.

Dört dalda ödül

Festival kapsamında, “Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması”, “Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması”, “Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması” olmak üzere dört dalda ödül verilecek. Yarışmaların kazananları para ödülü, Sarı Şemsiye Ödülü ve Sarı Şemsiye Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgiye Balkan Panorama Film Festivali'nin www.bpff.art resmî sitesinden edinebilecek.