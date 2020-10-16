Balkan Panorama'ya unutulmaz gala

İzmir'de, Buca Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen 6. Balkan Panorama Film Festivali, unutulmaz bir galayla perde açtı. Hollywood'un yıldız oyuncusu Rade Šerbedzija'nın onur konuğu olarak renk kattığı gecede, Sarı Şemsiye ödülü için yarışacak filmler tanıtıldı. ‘Güney Rüzgarı' filminin ilk gösteriminin gerçekleştirildiği gecede Buca'nın sanata yönelik yatırımlarının artarak devam edeceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Buca'yı İzmir'de ve Türkiye'de sanatın odak noktası olduğu bir kent haline getireceğiz. Bu kenti sanata doyuracağız” dedi.

"Sarı Şemsiye" sembolüyle Türk ve Balkan sinemasının en büyük buluşması Balkan Panorama Film Festivali (BPFF) 6'ıncı kez kapılarını açtı. Buca Belediyesi'nin himayesinde 15-21 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek festival, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen görkemli geceyle başladı.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye; BPFF Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji Sallini, festivalin onur konuğu Hollywood'un yıldız oyuncusu Rade Šerbedzija başta olmak üzere; Jovan Pešic, Igor Galo, Miodrag Radonjic, Peter Mihajlovic, Mustafa Mustafic gibi Balkan sinemasının usta isimleri, BPFF Danışma Kurulu Üyeleri, BPFF Jüri Üyeleri ve seçkin konuklar katıldı.

Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen gecede festivalde yarışacak ulusal ve uluslararası, kısa ve uzun metraj olmak üzere 4 dalda yarışacak 20 filmin kısa tanıtımları izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan BPFF Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji Sallini, "Genç bir festival olmamıza rağmen İzmir'e ve Türkiye'ye Balkan coğrafyasının çok değerli isimlerini tanıştırdık. Bizim bir sözümüz var, bunun arkasında duruyorum. Biz, Türkiye ve Balkanların değil, tüm dünyanın balkan temalı en iyi film festivalini yapacağımıza inanıyoruz. Aşağı yukarı 5 yıl sonra balkanlar ve sinema deyince Buca'nın bir balkan sinema merkezi olacağını şimdiden söyleyebilirim" dedi.

"Buca bu yıl pandemi dönemi de olsa sanata, sinemaya doyacak"

Festivalin ev sahibi Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da, "Balkanlar deyince aklımıza gelen yemyeşil, mutlu insanların yaşadığı bir coğrafya; ama aynı zamanda acının, hüznün hiç yok olmadığı bir coğrafya. Sanat da acıyla, hüzünle, mutlulukla ve güzellikle ortaya çıkan bir durum. Balkanlar bu sebeple sanata karşı çok ilgili ve çok güzel eserleri ortaya koyuyor. Bunu, burada 6 yıldır hep birlikte görüyoruz. Çok kaliteli filmler izledik, izleyeceğiz. Buca bu yıl pandemi dönemi de olsa sanata, sinemaya doyacak. Önümüzdeki yıllarda festivali daha da geliştirecek, Bucamıza çok daha iyi sanat mekanları kazandırarak muhteşem festivallere imza atacağız. Buca'da biz sanatsız kalmayacağız" diye konuştu.

"İzmir'in gözbebeği Buca'yı festivaller kenti haline getireceğiz"

Kılıç, "Bucamızda ne yazık ki sanatsal etkinlikleri gerçekleştirebileceğimiz fiziki mekanların yoksunluğunu çekiyoruz. Ben buradan tüm hemşehrilerime bir müjde vermek istiyorum. Belki 7'incisi olmaz; ama sonraki festivalleri, tiyatro ve sinema salonlarıyla muhteşem bir gösteri sanatları merkezimizde gerçekleştireceğiz. Biz kesinlikle ve kesinlikle Buca'yı İzmir'de ve Türkiye'de sanatın odak noktası olduğu bir kent haline getireceğiz. Bu kenti sanata doyuracağız. İzmir'in gözbebeği Buca'yı festivaller kenti haline getireceğiz. Aynı zamanda genç sanatçılarımızın yetiştirerek uluslararası başarılara imza atacağız” şeklinde konuştu.

"İzmir çok güzel bir şehir burada olmaktan çok mutluyum"

Gala gecesinin onur konuğu, Hollywood'un yıldız oyuncusu Rade Šerbedzija açılışta yaptığı konuşmada, "Sinema çok güzel. Bu çok güzel bir organizasyon. Böyle bir fantastik organizasyonu gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir festivalle, böylesine değerli sanatçılarla, yönetmenlerle bütün dünyaya kim olduğumuz göstereceğiz. İzmir çok güzel bir şehir burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Festivalin bir diğer onur konuğu olan; ancak korona virüsü tedbirleri nedeniyle geceye katılamayan Türk Sinemasının unutulmaz yüzü olan Müjde Ar da, hazırladığı özel videosuyla sinemaseverlere ve Bucalılara seslendi, sanat dolu günler diledi. Açılış töreninin ardından Balkanların son yıllardaki en fazla izleyici sayısına ulaşan açılış filmi ‘Güney Rüzgarı'nın gösterimi gerçekleştirildi.

Festival, bir hafta boyunca Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi (BBKSM)'nde sinemaseverleri bir araya getirecek. Festival kapsamında, 14 Balkan ülkesinden 95 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj filmin başvuruda bulunduğu yarışma için toplamda 691 filmin başvurusu alındı. Yapılan değerlendirme sonucu 100'ün üzerinde filmin gösterileceği festival sonunda; uluslararası kısa ve uzun metraj, ulusal kısa ve uzun metraj olmak üzere 4 kategoride toplam 20 film yarışacak. Yarışmaya katılacak yabancı filmlerin tümü Türkiye'de, yerli filmlerin tümü ise İzmir'de ilk defa gösterilecek.