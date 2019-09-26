Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası başlıyor

İzmir'in ilk kez ev sahipliği yapacağı ve üç gün sürecek Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası'nda 6 ülkeden toplam 28 takım mücadele edecek.

İzmir, tarihinde ilk kez bir Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bostanlı'da yaptığı plaj voleybolu sahasında, 27-28-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra beş Balkan ülkesi katılacak. Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ın yer alacağı şampiyonada, toplam 28 takım mücadele edecek. Şampiyonada ülkelerinin milli takımlarında görev yapan 56 milli voleybolcu yer alacak.

Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası'ndaki iki ayrı korttaki maçlar, ilk iki gün 11.00'de, 29 Eylül Pazar günü ise 10.00'da başlayıp tüm gün devam edecek.

Şampiyonayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Voleybol İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Bahadır Eroğlu ile sporcular, Bostanlı'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Odaman: “Evimizde şenlik var”

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, “Burası İzmir ve burası hepimizin evi. Bu hafta sonu evimizde şenlik düzenliyoruz. Önce BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, hemen adından da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği İzmir Körfez Festivali ile kumlar ve İzmir Körfezi gerçekten çok renkli görüntülere sahne olacak. Bu müthiş duyguyu, bizimle birlikte yaşamanızı, bu sevincimize ortak olmanızı diliyoruz" dedi.

"İzmir'i spor kenti yapacağız"

“İzmir, 629 kilometrelik sahil şeridi, 101 kilometrelik doğal plajları ile tam bir deniz kenti. Doğanın bize armağan ettiği bu coğrafyayı en iyi şekilde kullanmakla yükümlüyüz” diyen Odaman, “Bizler sloganımızı, 'İzmir İçin Spor' olarak belirledik. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün tüm imkanlarını, aynı atmosferi paylaştığımız insanların spor yapması için seferber edeceğiz. Yürüyeceğiz, koşacağız, pedal basacağız, yüzeceğiz ve el ele vererek İzmir'i spor kenti yapacağız” şeklinde konuştu.

Orhunbilge: “Soyer müthiş bir örnek”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge de, İzmir'in spor kenti olmasındaki en büyük avantajının, sporu yaşam biçimi olarak gören İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğuna dikkat çekti. Orhunbilge, "Her gün işe bisikletle gelip giden, 9 Eylül Yarı Maratonunda koşan, Kabotaj Bayramında yüzen, Körfez Festivalinde yelken yapan bir başkanla çalışmak, bizlere büyük enerji verirken, herkes için müthiş bir örnek oluşturuyor" dedi.

"Artık silkinme zamanı geldi"

Hakan Orhunbilge, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 50 yılda 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 UNIVERSIADE dışında hiçbir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapamayan bu güzel şehir için artık silkinme zamanı geldi. Organizasyon ve tesis birbirine bağlı olarak gelişir. Başkanımız Tunç Soyer'in sürekli üzerinde durduğu gibi İzmir'i bir yandan spor organizasyonları kenti yaparken, diğer yandan tesis altyapısını da oluşturacağız. Hafta sonunda ise hem Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası hem de Körfez Festivali'nin herkese görsel bir şölen yaşatacağına inanıyorum."

Toplantıya ayrıca; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri İmre ve Suavi Yardımoğlu'nun da aralarında olduğu 40'a yakın gazeteci katıldı.