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Balkan Tekvando Şampiyonası'na İzmir damgası

Arnavutluk’ta düzenlenen 23.

Arnavutluk'ta düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden İzmirli sporcular turnuvaya damga vurdu.


Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'na 10 farklı ülkeden 446 sporcu katıldı. Bu zorlu turnuvaya İzmirli sporcular damga vurdu.


Şampiyonada madalya kazanan İzmirli sporcular şöyle:


Zehra Gürbüz-Genç Bayanlar 46 Kg Birinci


Bekir Osmanoğlu-Genç Erkekler 47 Kg Birinci


Furkan Aydın-Genç Erkekler 51 Kg Birinci


Mehmet Efe Özdemir Genç Erkekler +78 Kg Birinci


Muhammet Ali Akar-Genç Erkekler 47 Kg İkinci


Arda Samet Eroğlu-Yıldız Erkekler +65 Kg İkinci


Ege Şaşmaztin-Genç Erkekler 73 Kg Üçüncü

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