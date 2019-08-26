İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balkonda uyurken silahla vurulan kadının durumu iyiye gidiyor

İzmir’de evinin balkonunda uyuduğu sırada silahla başından vurularak ağır yaralanan kadının durumunun iyi gittiği belirtilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de evinin balkonunda uyuduğu sırada silahla başından vurularak ağır yaralanan kadının durumunun iyi gittiği belirtilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


İzmir'in Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında dün gece silahlı kavga çıktı. Evinin balkonunda uyuyan Meryem U. (23), kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi ile yaralandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Talihsiz kadın Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çenesine isabet edip kulak arkasından çıkan maganda kurşunuyla yaralanan Meryem U.'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.


2 çocuk annesi kadının yaralandığı olayla ilgili 16 yaşındaki 1 çocuk gözaltına alındı. Diğer şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.