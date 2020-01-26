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Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Olay, saat 15.00 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşadığı evinin balkonunda dengesini kaybederek aşağı düşen Ali Çetin Özpınarcı (72), alt kattaki iş yerinin tabelasına çarpıp yere düştü. Yaşlı adamı kanlar içerisinde gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Özpınarcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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