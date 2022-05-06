Banabikurye'den hukuk zaferi

Banabikurye'nin yaklaşık 2 yıldır süren isim hakkı davasında sona gelindi. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, “Banabi” isminin kullanılması hakkında Yemeksepeti aleyhinde tedbir kararı alırken, duruşma öncesi Yemeksepeti, “Banabi” unsurlu kullanımları durdurma kararı aldığı öğrenildi.

Banabikurye, 2 yıldır süren isim hakkı davasında sona gelindiğini duyurdu. 15 Aralık 2021 tarihindeki duruşmanın ardından İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, “Banabi” isminin kullanılması hakkında Yemeksepeti aleyhinde tedbir kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından 10 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak duruşma öncesi Yemeksepeti, “Banabi” unsurlu kullanımları durdurdu. Yemeksepeti, bu hafta tasarımında yaptığı değişikliklerle önce internet sitesi üzerinde, kademeli olarak da Android ve İOS uygulamaları üzerinde "Banabi" ismini değiştireceğini bildirdi. Bu karar üzerine "Banabi" isim hakkının ilgili alanlarda tek ve gerçek sahibinin, sadece Banabikurye olarak kalması bekleniyor.

10 ülkede aynı gün teslimat ve kurye hizmeti veren Borzo Delivery'nin Türkiye Ülke Müdürü ve Banabikurye Genel Müdürü Arda İpekçi yaptığı açıklamada, 2019'dan itibaren markalarına olan tecavüzün nihayet ortadan kalktığını belirtti. İpekçi ayrıca, bu değişimden sonra marka karışıklığıyla kendilerinin uğradığı ticari zararın son bulacağını ifade ederek, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Banabikurye, Türkiye'de de 6 şehirde, on binlerce kurumsal firma ile binlerce kuryeyi aynı gün ve acil teslimat hizmetlerinde buluşturan bir platform hizmeti sunuyor.