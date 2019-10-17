Barajlara 1 milyon 420 bin yavru balık bırakıldı

Bölge Müdürlüğü, Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisinde ürettiği 1 milyon 420 bin balığı barajlara bırakarak balıkçılıkla geçinen binlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Sulama projeleriyle tarım sektörüne büyük katkı sağlayan Bölge Müdürlüğü, balıkçılığa verdiği destek ile de binlerce aileye geçim kaynağı oluşturuyor. Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisinde bu yıl 1 milyon 420 bin adet pullu sazan üretilerek; İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Muğla'da ki barajlara bırakıldı. Mayıs ayında sağılan anaç balıklardan elde edilen 1 milyon 420 bin yavru pullu sazan, özel toprak havuzlarda özenle beslendi. Boyları 6 ile 8 santimetre ulaşınca ise baraj ve gölet göllerine bırakıldı.

En çok yavru balık 180 bin adet ile Porsuk Baraj Gölü'ne bırakılırken; Beydağ Baraj Gölüne 150 bin, Işıklı Gölüne 140 bin, Marmara Gölüne 100 bin pullu sazan yavrusu salındı. Sezon boyunca Çaltıkoru Baraj Gölüne 50 bin, Kestel Baraj Gölüne 60 bin, Demirköprü Baraj Gölüne 100 bin, Sevişler Baraj Gölüne 60 bin, Yortanlı Baraj Gölüne 50 bin yavru balık bırakıldığı bildirildi.

Kendi sorumluluk sahasındaki baraj ve göletlere 590 bin yavru balık salan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü; Eskişehir Bölgesine (DSİ 3. Bölge) 460 bin; Aydın Bölgesine (DSİ 21. Bölge ) 370 bin adet pullu sazan yavrusu saldı. Batı Anadolu'daki barajlardan tutulan balıkların, hem yurt içinde tüketildiği hem de Japonya ve Çin başta olmak üzere dünyanın dört yanına ihraç edildiği ifade edildi.