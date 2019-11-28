Barbaros Köyüne Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalı Katkı Ödülü

Geleneksel Oyuk Festivali ile kültürünü yaşatmaya çalışan Barbaros Köyünü anlatan, Banu Ersan'ın kaleme aldığı "Sıradam'dan Barbaros'a" kitabı, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalı Katkı Ödülünü kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleşti. Kentteki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel bilincin oluşturulması amacıyla 2003 yılından beri düzenlenen yarışma kapsamında 23 eser sahibi ödüllerini aldı. Törende, Barbaros Köyünü anlatan Banu Ersan'ın kaleme aldığı "Sıradam'dan Barbaros'a" kitabı, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalı Katkı Ödülünü kazandı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yaptığı açıklamada, başta Banu Ersan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Oğuz açıklamasında, "Köylerimizin kültürlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak adına çeşitli festivaller düzenliyoruz. Bu yolda köylerimizde yaşayan hemşehrilerimizin katkıları çok önemli. Böylesine anlamlı bir ödülün Barbaros Köyümüze kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı ödül törenine ayrıca; Urla Belediyesi Başkan Vekili Meltem Bodrumlu, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, ödül komitesi üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, Barbaros Muhtarı Barbaros Ersan, Banu Ersan ve Barbaros'tan vatandaşlar katıldı.