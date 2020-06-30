Barbaros Parkı çocuklar ve aileler için hazır

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye tarafından Barbaros Mahallesi'ne yapılan park hizmete açıldı.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yürütülen çalışmalar kapsamında Barbaros Mahallesi'nde yapımı süren parkı tamamladı. Bin 347 metrekare alan üzerine projelendirilen Barbaros Parkı, 636 metrekare yeşil alandan oluşurken, park hizmete açıldı. Çocukların ve ailelerin keyifle zaman geçirebileceği park vatandaşlardan da tam not aldı. Proje kapsamında ise parkta; çocuk oyun alanları, fitness aletleri, oturma alanları da parkta yer alıyor.

Sosyal yaşam alanlarını Menderes'e kazandırmak için aşkla çalıştıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Hem çocuklarımızın hem de ailelerin keyifle vakit geçirebilecekleri alanları ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Menderes'imize en iyiyi sunmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında Barbaros mahallemize yeni parkımızı kazandırdık. İlçemizin her noktasına hizmet götürmeye, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yeni parkımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.