Barış Pınarı Harekatı şehitleri için mevlit okutuldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerler için mevlit okutuldu.

Aliağa Yörükler Derneği, S.S. 39 no'lu Minibüsçüler Kooperatifi ve Aliağa'daki muhtarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunun temizlenmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikleri unutmadı.

Düzenlenen programda, şehit askerler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Merkez Camii'nde düzenlenen programda konuşan Aliağa Yörükler Derneği Başkanı Erhan Küçük, "Bu süreç, milletimizi tarihi mirasına sahip çıkmaya ve milli görevlerini harfiyen yerine getirmeye mecbur bırakmıştır. Yaşadığımız dönem her şeyden önce milli öncelikler içermektedir. Aliağa Yörük Türkmen Derneği olarak devletimizin yanındayız. Ülkemizin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda yapıldı. Programa ayrıca; Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediyesi Şirket Müdürü Mehmedali Özkurt, Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek, siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.