Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda İHA'ya ödül

Yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 22.'sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. “İzmir Kent TV Haberi” dalında İhlas Haber Ajansı (İHA)'ndan Ceren Atmaca ile Sinan Yeniçeri'nin "Yaşadığını İspat Etmeye Çalışırken İkinci Kez Öldü” haberi birinciliğe layık görüldü.

1994 yılında haber için göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 22. kez Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması düzenledi. Kentte görev yapan ve yarışmaya katılan gazetecilerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı.

Barış Selçuk Gazetecilik Yarışmasının Seçici Kurulu; Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Halil Hüner, Hürriyet Gazetesi Ege Bölgesi Temsilcisi Deniz Sipahi, NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Temsilcisi Şükrü Akın, gazeteci–yazar Faruk Bildirici, Deniz Zeyrek, Barış Pehlivan ve Gazeteci Erdal İzgi'nin katılımıyla toplandı.

Jüri Başkanlığını Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in yaptığı değerlendirme toplantısında; Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, İzmir Kent TV, Haber Fotoğrafı dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu Özendirme ödülleri belirlendi.

Haber Fotoğrafı Dalında jüri, birinciliğe, İzmir Kent TV haberinde ise Hande Mumcu Özendirme Ödülüne değer eser bulamadı.

İHA'ya birincilik ödülü

Seçici Kurul toplantısı sonucu ödül alan eserler şöyle belirlendi:

“İzmir Kent Haberi” dalında Dokuz Eylül Gazetesi'nden Sinan Keskin'in "Şehir Hastanesi mi şehir efsanesi mi?" haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Posta Gazetesi'nde yayımlanan “Bu aşka aşı gerek” başlıklı haberi ile Melis Apaydın İde kazandı.

“Ulusal Haber” dalında Cumhuriyet Gazetesi'nden Zehra Özdilek'in “Kuzu bombası” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nden Mehmet Kızmaz'ın “Petrol hırsızlığından parke taşı ihalesine” haberi aldı.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında İhlas Haber Ajansı (İHA)'ndan Ceren Atmaca ile Sinan Yeniçeri'nin "Yaşadığını ispat etmeye çalışırken ikinci kez öldü” haberi birinciliğe layık görüldü.

“Haber Fotoğrafı” dalında Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü “Batman'da açıklama yapmak isteyenlere polisten müdahale” başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafıyla Anka Haber Ajansı'ndan Metin Yoksu kazandı.