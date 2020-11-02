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Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın dozerle yıkılış anı kamerada

İzmir’de meydana gelen depremde çöken ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi’ndeki bir apartmanın dozer ile yıkılış anı kameralara yansıdı.

İzmir'de meydana gelen depremde çöken ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın dozer ile yıkılış anı kameralara yansıdı.


Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi'ndeki 4 bloktan 3'ü yan yatmış, 1'i ise çökmüştü. 7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken apartman için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Dozerlerle yıkımı gerçekleştirilen binanın yıkım anı kameralara yansıdı.

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