Barışmayı kabul etmeyince eşini 22 bıçak darbesiyle öldürmüş

İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Cansu Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi Nedime Geyik'i de aynı bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık Metin Aydoğdu hakkında iddianamede, sanığın, eşini barışma teklifini kabul etmediği için 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü ifade edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde 20 Mayıs 2022'de meydana gelen olayda, eşiyle boşanma davaları süren Metin Aydoğdu (44), evi terk eden eşi Cansu Aydoğdu'nun (32) kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyik'in (49) Çınartepe Mahallesindeki evine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Aydoğdu, Cansu Aydoğdu'yu ve kayınvalidesi Nedime Geyik'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından anne ve kızını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Cansu Aydoğdu, hayatını kaybederken, ağır yaralanan Geyik ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan kısa süre sonra polis teslim olan ve gözaltına alınan Metin Aydoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cansu Aydoğdu'nun hayatını kaybettiği, annesi Nedime Geyik'in de ağır yaralandığı olayla ilgili olarak soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çiftin evliliklerinde birçok kez tartışma yaşadıklarının altı çizilirken, Cansu Aydoğdu'nun olaydan bir ay önce küçük çocuğu D.A. ile birlikte annesinin evine gittiği ifade edildi. Bu zamandan olay gününe kadar sanığın, barışmak için eşine ulaşmaya çalıştığı, Cansu Aydoğdu'nun da telefonda barışmak istemediğini söylediği vurgulandı.

22 bıçak darbesi

Cansu Aydoğdu'dan olumsuz yanıt alan sanığın, bunun üzerine çocuğu D.A.'yı almak için kayınvalidesinin evine gittiği, Cansu Aydoğdu ile çıkan tartışmanın ardından belinden çıkardığı bıçakla önce Nedime Geyik'i 5 bıçak darbesiyle yaraladığı ardından yatak odasına kaçan Cansu Aydoğdu'nun yanına giderek bir kısmı öldürücü nitelikte olmak üzere hayati bölgelerine isabet edecek ve iç organ yaralanmasına neden olacak şekilde 22 bıçak darbesi ile yaralayarak öldürdüğü belirtildi.

“Yaralandım” diye polisten yardım istemiş

Sanığın olayda kendi elini de bıçakla yaraladığı, ikametten çıkarak çevredeki bir polis merkezinden yaralandığı belirtip yardım istediği de iddianamede yer aldı. Kapıdaki polis memurunun sanığa elindeki bıçağı bırakmasını söylediği, ardından da amirlerine ve meslektaşlarına haber vermek üzere içeriye girmesi üzerine Aydoğdu'nun karakoldan ayrıldığının altı çizildi. Sanığın buradan ayrıldıktan sonra ablasının evine gidip üzerindeki kıyafetleri değiştirdikten sonra arkadaşının evine geçtiği ve polisi arayıp teslim olduğu belirtildi.

“İkinizi de öldüreceğim”

İddianamede sanığın ifadeleri de yer alırken, sanığın olay günü çocuğunu almak için adrese gittiğini, çıkan tartışmada kendisine hakaret edildiği için öfkesine yenik düşüp iki eylemi gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi. Olayda ağır yaralanan Nedime Geyik'in verdiği ifadede sanığın, “İkinizi de öldüreceğim” şeklinde beyanda bulunduğunu söylediği iddianamede yer buldu. Toplanan deliller ve alınan ifadeleri ışığında savcı, Metin Aydoğdu hakkında ‘Eşi kasten öldürme' ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.