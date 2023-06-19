BASAMAK kursiyerleri yıl sonu gösterileriyle sahnede

Bu çerçevede yıl boyunca çalıştıklarını sahnede sergileyen öğrenciler, koro performanslarıyla beğeni topladı.

Herkes için sanat parolasıyla kültür-sanat ve hobi kurslarını Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesinin kursiyerleri, yıl sonu gösterileriyle beğeni topluyor. Her yıl binlerce kişinin ücretsiz faydalandığı etkinlikler çerçevesinde 18 branşta kurs düzenleniyor. Kursiyerler, yıl boyunca öğrendiklerini de yıl sonu etkinliklerinde sahneye taşıyor. Bu çerçevede, gösterilerin ilk gününde Bayraklı Belediyesi Çocuk Korosu, İhsan Alyanak Kültür Merkezinde performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Çocukların hep bir ağızdan okuduğu marşlara ve şarkılara izleyenler de eşlik etti. Konser sonunda kursiyerler ayakta alkışlandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir'in kalbi Bayraklı'da çocuklarımızı kültürle, sanatla iç içe büyütüyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Çocuk koromuza katılarak yıl boyunca çalışan, emek veren tüm çocuklarımızı kutluyorum. Bayraklı'yı çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte büyütüyoruz” dedi.