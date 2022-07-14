‘BASAMAK' yaz okulları için kayıtlar başlıyor

Kayıtları 18-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ücretsiz kurslara 7-12 yaş arasındaki öğrenciler katılabilecek.

Bayraklı Belediyesi, Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında topladığı kurslara yaz tatilinde de devam edecek. Yaz okullarında; astronomi ve uzay, çocuklar için; felsefe, dans, ritm, ekoloji, eğlenceli İngilizce, görsel sanatlar ve oyun içinde müzik kursları verilecek. ‘Sanat için BASAMAK' sloganıyla yola çıkan Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi kursları 1-25 Ağustos tarihleri arasında üç merkezde gerçekleştirilecek. Kayıtlar, 18-29 Temmuz tarihleri arasında kursların düzenleneceği; Onur Mahallesi, İhsan Alyanak ve 75'inci Yıl Kültür Merkezlerinde yapılabilecek. 477 20 00 telefon numarasından detaylı bilgi alınabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Her yıl binlerce kişinin katıldığı kurslarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. Okulların kapanmasıyla açılan spor okullarımızın yanı sıra çocuklarımızın tatil zamanında günlerini verimli hale getirmek, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla da BASAMAK kurslarımızı sürdüreceğiz. İlgilenen çocuklarımızı yaz okullarına bekliyoruz” dedi.