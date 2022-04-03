Başarılı isimler “Kesişmeler” teması ile gençlere ilham oldu

Kariyerlerinde farklı alanlarda başarıyı yakalamış 13 konuşmacı, TED İzmir Koleji'nde TEDx sahnesini paylaşarak deneyimlerini ve hayata dair kesişmelerini gençlerle paylaştı.

Aralarında akademisyen, oyuncu, avukat, aşçı, yönetmen ve eğitimciler ile başarılı öğrencilerin bulunduğu 13 konuşmacı, TED İzmir Koleji'nin ev sahipliği yaptığı TEDxYouth@TEDIzmir organizasyonuna katıldı. Kariyerlerinde farklı alanlarda başarıyı yakalamış konuşmacılar, genç nesle örnek olacak ve ışık tutacak konularda sunumlar yaptı. Konuşmacılar tecrübelerini, seçimlerini ve kesişmelerini dinleyicilere aktarırken, özellikle gençlerin yollarına ışık tutmaya ve onlara ilham olmaya çalıştı.