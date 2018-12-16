Başarının sırrı kadınlarda

Balçova'da sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın her alanında var olan kadınlar, kentin dinamik gücü Balçova Belediyesinde de söz sahibi. Türkiye'de oransal olarak en fazla kadın personele sahip belediyelerin başında gelen Balçova'da kadın personelle bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Başarımızın kaynağı sizlersiniz” diyerek teşekkür etti.

Gelişmiş ve demokratik toplumlarda en belirleyici özelliklerin başında gelen kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatın içinde yer almaları İzmir'in Balçova ilçesinde hayatın her alanda hissediliyor. Siyasi partilerin başkanlıklarından işletmeciliğe, kooperatif kuruculuğundan sivil toplum örgütü başkalığına kadar birçok alanda Balçovalı kadınların sözü geçiyor. Balçova'da başarıdan başarıya koşan kadınlar, ilçenin dinamik gücü Balçova Belediyesinde de söz sahibi. Türkiye genelinde kadın belediye meclis üyelerinin oranı yüzde 10 iken bu oran Balçova'da yüzde 37. Kadın belediye personel sayısında da Balçova'nın farkı ortaya çıkıyor. Ankara'da yüzde 21, Şanlıurfa'da yüzde 3, Ordu ve Muğla'da yüzde 14 olan kadın belediye personel sayısı Balçova'da yüzde 38 oranında. Balçova Belediyesindeki kadın yöneticileri oranı ise yüzde 50 rakamına ulaşıyor.

Balçova'da kadınların hayatın her alanında başarılı olmasından gurur duyduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Kadınların bu başarısında 15 yıl önce kurduğumuz Semtevleri'nin önemli bir payı olduğuna inanıyorum. Semtevleri'nin kadına, demokrasiye, üretime değer veren anlayışı ile kadınlar istedikleri başarılara erkeklerin lütfu olmadan ulaşabileceklerini fark etti. Balçova gibi az nüfuslu bir ilçede neredeyse tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarının kadın olması bu farkındalığın ve mücadelenin bir sonucudur. 15 yıldır sürdürdüğümüz belediye yönetimin de başarılı olması ve yüzde 70'lere varan oy oranımızın sırrı, kadın çalışanlarımızın bu bakış açısına sahip olmasıdır" dedi.