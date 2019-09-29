Başından vurulan kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, öğle saatlerinde apartman dairesinde başından vurulmuş şekilde bulundu. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Tuğçe B.'yi başından vurulmuş şekilde buldu. Genç kadın ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekipler, genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Öte yandan görgü tanıklarının ifadesi üzerine sokaktaki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Tuğçe B.'nin vurulduğu apartmandan koşarak birinin çıktığı belirlenirken, polis şahsın eşkali üzerinden arama başlattı.