Başka Bir Siyaset Okulunda sergi heyecanı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kapılarını üçüncü kez açan "Başka Bir Siyaset Okulu" projesi kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Başka Bir Siyaset Okulu, "Herkes farklı, herkes eşit" ilkesiyle hareket edilen ve toplumsal konulara ilgi duyan Roman gençlerin sosyal ve siyasal alanda aktif yurttaş olmalarını teşvik edildiği bir proje olarak dikkat çekiyor.

Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından, Avrupa Konseyi ve Olof Palme Uluslararası Merkezinin katkılarıyla düzenlenen proje kapsamında; sosyal politikalar, yerel yönetimlerin işleyişi, Roman sivil toplumunun gelişimi, insan hakları, aktivizm modelleri, medya okuryazarlığı şeklindeki başlıklarda bir dizi eğitim veriliyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen eğitime, Türkiye'nin dört bir yanından 20 genç katılıyor. Milletvekili, akademisyen, gazeteci, yazar, yönetmen, hak savunucusu ve aktivistlerden oluşan eğitmenler, 20-28 Ekim'de İzmir'de gençlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Öte yandan, Roman gençlerin sosyal ve siyasal alanda aktif olarak rol almalarını hedefleyen "Başka Bir Siyaset Okulu" üçüncü kez kapılarını açtı. Seferihisar'daki okulun açılışında konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 14 yaşında siyasete girdiğini, zorlu mücadelelerden sonra belediye başkanı olma hayaline kavuştuğunu belirtti. Yetişkin, Roman gençlere de pes etmemelerini tavsiye ederek, Seferihisar'da; Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Roman demeden hizmet ettiklerini vurguladı.

Yetişkin, bu anlayışın tüm Türkiye'ye yayılacağına dair umutlu olduğunu söyledi. Başka Bir Siyaset Okulunun bu konudaki önemine dikkat çeken Yetişkin, el birliğiyle sorunları ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

"Bir hayalin var mı? Bilmiyorum" adlı sergiyi de gezen Yetişkin, Sıfır Ayrımcılık Derneği'ne okulu ve sergiyi İzmir'e taşıdıkları için teşekkür etti.

Başka Bir Siyaset Okulu Proje Direktörü Elmas Arus da, Türkiye'de yaşayan mülteci Dom ve Abdal gruplara değindi. Arus, yerel yönetimlere bu konuda çok iş düştüğünü kaydetti.

Başkan Yetişkin'e Mülteci Dom ve Abdal gruplarının fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdiren Arus, "Bu sergideki fotoğraflar ve fotoğraflardaki insanların hikayelerini dinleyerek sorunlara şahit oldunuz. Şahitlik sorumluluk gerektirir" dedi.

Sergiyi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere birçok ilçe belediye başkanıda ziyaret etti.