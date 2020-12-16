Başkan Abdül Batur, belediye gelirleri yasasına dikkat çekti: "Kesinlikle değiştirilmeli"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ege Bölgesindeki belediye başkanlarıyla buluştuğu video konferans toplantısında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye gelirleri yasasına dikkat çekerek, “Kesinlikle değiştirilmeli” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ege Bölgesindeki belediye başkanlarıyla bir araya geldiği video konferans toplantısına katıldı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yönettiği toplantıda bir konuşma yapan Başkan Batur, hem belediyelerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti hem de Konak'ta yapılan çalışmalarla, özellikle gençlere yönelik geliştirilen projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı. Batur, konuşmasında özellikle, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası'na dikkat çekerek, yasanın hızla değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Batur, yasada yapılması istenilen değişikleri de madde madde sıraladı.

"Yasa günümüze uymuyor"

Kıyı Egeler Belediye Birliği Başkanı olan ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümeninde de yer alan Başkan Batur, konuşmasına belediyelerin bütçe gelirlerinin artırılmasına yönelik olarak yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek devam etti. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın artık günümüz gelişmelerine uyum sağlamaktan uzak olduğunu ifade eden Batur, “Kesinlikle yenilenmeli, değişmelidir. Bu konuda hem belediyemiz hem başkanı olduğum Kıyı Ege Belediyeler Birliği hem de encümeninde yer aldığım Türkiye Belediyeler Birliği'nce etraflıca bir rapor hazırladık. Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun ve yerel yönetimler birimimiz bu konuda partimizin görüşlerini içeren bir rapor hazırlayarak, hükümete iletti” diye konuştu.

"Yeni maddelerin eklenmesi gereken yeni bir yasa yapılmalı"

39 yıl önce çıkan Belediye Gelirleri Yasası'nın bugünkü koşullara cevap vermekten uzak olduğunu anlatan Batur, şöyle devam etti:

"En az 14-15 maddede değişiklik ve yeni maddelerin eklenmesi gereken yeni bir yasa yapılmalı. Mesela yasa çıktığı tarihlerde cep telefonu doğalgaz yoktu ülkede; ama bugün var. Belediyeler GSM operatörlerinden ve doğalgaz gelirlerinden belediyeler de pay almalıdır. Gece ve gündüz, yaz-kış nüfusu arasında büyük farklar olan belediyelere, İller Bankası'ndan verilen paylar artırılmalıdır. Belediyelerden kalkınma ajanslarına pay kesintisi kaldırılmalıdır. Belediyeler ve bağlı idareler yargı harçlarından muaf tutulmalıdır. Belediyelerin yol, kaldırım, hizmet binası, park gibi gelir getirmeyen yatırımları için yapılacak harcamalar ile personel hizmet alımlarında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 0'a indirilmelidir. Belediyelerin İller Bankası paylarından borç kesintilerinin, kesinti yapılmadığı dönemlerdeki faizinin sıfır olarak uygulanması ve düzenli borcunu ödeyenlerin yüzde 10 indirimden faydalanması sağlanmalıdır."