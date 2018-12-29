Başkan Acar, 15 yaş altı futbolcularla buluştu

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK'nın altyapısında eğitim gören 15 yaş altı grubu futbolcularla yemekte bir araya geldi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 15 yaş altı futbolcularla yemekte buluştu. Aliağaspor FK'nın altyapısında eğitim gören çok sayıda futbolcunun katıldığı program, Aliağa Öğretmenler Lokali'nde gerçekleştirildi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sohbet havasında gerçekleştirilen programda altyapıdan başarılı ve yıldız futbolcular çıkacağına inandığını söyledi. Altyapıda eğitim gören futbolculardan iki isteği olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, yaptığı konuşmada, "Başarılı olmanızın yanı sıra sizlerden iki şey istiyorum; birincisi öncelikle okullarınızda başarılı olmalısınız. Yıl sonunda hepinizin okul karnesini görmek istiyorum. Derslerinde başarılı olamayan sporda da başarılı olamaz. İkincisi ise; biliyorsunuz ki Aliağaspor ligin ilk devresini lider tamamladı. Bu yıl inşallah üçüncü lige çıkacağız; ama Aliağaspor'umuzun üçüncü lige çıkması yetmeyecek. Süper lige kadar şampiyonluklar arka arkaya gelecek. Bu şampiyonlukların gelmesi için de altyapıdan iyi oyuncuların çıkması lazım. Sizlerin, Aliağasporun A takımında oynayacak kaliteye gelmesi lazım. Aliağa sizlerden çok şey bekliyor. İyi birer öğrenci ve iyi futbolcular olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Programa; U11-U12-U13-U14 ve U15 grubundaki futbolcuların yanı sıra, Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, Takım Sorumlusu Bilal Özkurt ile altyapı antrenörleri; Murat Topal, Alper Peker, Zeki Uyar, Tamer Çetin ve Mert Macit katıldı.